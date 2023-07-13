Dolar 26,13 TL'ye geriledi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 26,13 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 17:22, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,1490
|26,1500
|26,1330
|26,1340
|Avro
|29,0250
|29,0260
|29,2720
|29,2730
|Sterlin
|34,0100
|34,1590
|34,3010
|34,4140
|İsviçre Frangı
|30,1670
|30,3180
|30,4550
|30,6070
|ANKARA
|ABD Doları
|26,1190
|26,1990
|26,1030
|26,1830
|Avro
|28,9850
|29,0650
|29,2320
|29,3120
|Sterlin
|33,9500
|34,1600
|34,2410
|34,4510