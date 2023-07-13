İzmir'de bir kişi eski karısını öldürüp intihar etti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 11:55, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 11:56
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde, Mehmet Ö. (39) ile bir süre önce boşandığı eşi ve kuzeni Kübra Ö. (30) konuşmak için bir araya geldi.
Aralarında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Ö, Kübra Ö'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine belirtilen adrese giden sağlık ve jandarma ekipleri, Kübra Ö. ve Mehmet Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.