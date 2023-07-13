İzmir'de bir kişi eski karısını öldürüp intihar etti

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde, Mehmet Ö. (39) ile bir süre önce boşandığı eşi ve kuzeni Kübra Ö. (30) konuşmak için bir araya geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Ö, Kübra Ö'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine belirtilen adrese giden sağlık ve jandarma ekipleri, Kübra Ö. ve Mehmet Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.