Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak

MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
20 kontenjan için veliler nöbette
20 kontenjan için veliler nöbette
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirterek, "2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Haydarpaşa Garı 2024'te tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 12:01, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 12:03
Yazdır
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor.

Bakan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark alanını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin önemli tarihi kültür mirası olan Haydarpaşa Gar binasının restorasyon çalışmalarının iki etap halinde devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, en çok hasarın yaşandığı ve birinci etap olan tarihi garın çatı restorasyonun 3 yıl içinde aslına uygun şekilde restore edilerek tamamlandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İki kuleden oluşan çatı binası için 11 çelik çatı makası, orijinaline uygun olarak yeniden imal edilerek eski haline kavuşturuldu. Çıkan yangında zarar gören eski çelik makaslarla, tuğla duvarlar ve çatı ahşap malzemeleri de onarılarak koruma altına alındı. Yangında zarar gören, su ve ısı yalıtım uygulamaları yapılarak, bakır, kurşun ve arduvaz çatı üst örtü kaplamaları ve çatı olukları aslına uygun olarak yenilendi."

Yangında zarar gören iç mekan restorasyonu tamamen aslına uygun olarak inşa edildiğinin altını çizen Uraloğlu, yangının tahrip ettiği zemin kattaki yolcu bekleme salonunun alçı onarımının ve boya çeşitlerinin aslına uygun olarak yapıldığını belirtti.

Uraloğlu, tarihi dokuya zarar vermemek adına yapılan titiz çalışmayla duvarlarda oluşan her türlü kalıntının temizlenerek, mikro enjeksiyon ile yüzeyin sağlamlaştırıldığına dikkati çekti. Bakan Uraloğlu yapılan diğer çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Yangında zarar gören dış cephe vitrayları için atölye kurularak, denetim ve gözetim altında çok itinalı şekilde onarılıp montajı yapılarak geçici olarak koruma altına alındı. Tarihi Haydarpaşa Garı'nın simgesi olan ve yangında motoru ve diğer mekanizmaları zarar gören saatin bakımı da yapılarak yerine takıldı. Zarar gören dış cephe taşları ise, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde numune taşlar çıkartılarak laboratuvara gönderildi. Haydarpaşa Garı'nın dış cephe taşlarıyla birebir uyumlu olduğu tespit edilince orada açılan taş ocağıyla taşların temin edilmesi sağlandı. Bu kapsamda yapılan ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Dış cephe taşlarının onarım işleri devam ederken, yolcu bekleme salonundaki zemin döşeme kaplamaları orjinaline uygun bir şekilde yenilendi. Silüet aydınlatma çalışmaları devam ediyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Haydarpaşa Garı 2024'te tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak."

Uraloğlu, İstanbul'un tarihine ışık tutan Arkeopark alanında yapılan çalışmaları da inceleyerek bölgenin yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağına inandığını vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber