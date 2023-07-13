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Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 artışla günü 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.436,83 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 18:26, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 18:27
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile madencilik oldu.

ABD haziran Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan açıklan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün de ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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