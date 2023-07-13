Iğdır'da sürekli ağlayan bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı
Iğdır'da doğduğundan beri sürekli ağlayan 2 aylık bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 13:22, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 13:24
Iğdır'da doğduğundan beri sürekli ağlayan 2 aylık bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı. Oğlunun bacağındaki demiri fark eden anne, dışarı çektiğinde yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla karşılaştı. Aile, iğnenin doğum sırasında bebeğin bacağına saplandığını düşünüyor, hastane ise bu iddiayı reddetti. Bebeğin ailesi hastaneye dava açtı.