Iğdır'da sürekli ağlayan bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı

Iğdır'da doğduğundan beri sürekli ağlayan 2 aylık bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı. Oğlunun bacağındaki demiri fark eden anne, dışarı çektiğinde yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla karşılaştı. Aile, iğnenin doğum sırasında bebeğin bacağına saplandığını düşünüyor, hastane ise bu iddiayı reddetti. Bebeğin ailesi hastaneye dava açtı.