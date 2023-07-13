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Çiğ süte yüzde 35 zam

Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütü tavsiye fiyatının destek hariç 8,5 TL'den 11,50 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 14:25, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 14:27
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Çiğ süte yüzde 35 zam

Artan maliyetlerin ardından çiğ süt fiyatlarına zam yapıldı.

Ulusal Süt Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 8,50 TL'den 11,50 TL'ye çıkarıldı. Açıklana fiyata destek priminin dahil edilmediği ifade edildi.

Açıklamada soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği duyuruldu.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem için 17 kuruş fark uygulanacağı bildirildi.

Girdi maliyetleri artan üreticilerin beklentisi 14-15 TL bandında idi.

Kaynak: Bloomberg HT

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