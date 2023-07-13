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MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası net uluslararası rezervlerinde artış sürüyor. Net rezervler 16 Haziran haftasından sonra 4 haftada 16.34 milyar dolar arttı ve 13.2 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 22:10, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 22:09
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MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 67 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 852 milyon dolar azalarak 41 milyar 432 milyon dolardan, 40 milyar 580 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 829 milyon dolar artışla 108 milyar 587 milyon dolardan 110 milyar 416 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
02.06.202342.24658.240100.486
09.06.202341.99357.79099.783
16.06.202342.01860.783102.801
23.06.202341.31566.246107.561
27.06.202341.43267.155108.587
07.07.202340.58069.836110.416

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