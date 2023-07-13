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Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmene kademeli rotasyon uygulanmasının işlevsel bakımdan hiçbir anlamı olmadığını, dolayısıyla bu uygulamanın gerçekleşmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 16:02, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 16:18
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Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması

Geylan, öğretmenlere kademeli rotasyon getirileceğine dair kamuoyunda gündeme gelen haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Öğretmenlere kademeli rotasyon uygulamasının daha önceki yıllarda öğretmenleri huzursuz edecek şekilde çokça tartışıldığını hatırlatan Geylan, "Öğretmene rotasyon uygulanmasının işlevsel bakımdan hiçbir anlamı yoktur. Rotasyonun gerekçesi olarak ileri sürülen temel etken, 'makam/işletme körlüğü' oluşmasıdır. Oysaki, öğretmenlerimiz için böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü öğretmen, her yıl yeni bir öğrenci ve veli kitlesi ile muhatap olmaktadır" dedi.

"Her sene değişen öğrenci/veli kitlesi ve belli dönemler itibariyle yönetici kadrosunun da değiştiği bir işyeri ortamında öğretmenlerimiz bakımından makam/işletme körlüğü nasıl söz konusu olabilir" ifadelerine yer veren Geylan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla öğretmenlerimizi huzursuz kılacak böylesi garabet bir uygulamaya asla yol açılmamalıdır. Eğer ki, eğitimin taşıyıcı unsuru olan öğretmenlerimizin meselelerine yoğunlaşılacak ise; Sözleşmeliden kadroya geçen meslektaşlarımız başta olmak üzere eş durumu mağduriyeti kökten çözülsün. Ayrımcılığa son verilerek, bütün öğretmenler sadece kadrolu istihdam edilsin. İl içi sıra tayin uygulaması getirilerek yıllardır nakil bekleyen öğretmenlerimizin talebine kulak verilsin. Ek ders ücretleri komik rakamlardan kurtarılarak öğretmenin emeğinin karşılığı ödensin. ÖMK'de hızlıca düzenleme yapılarak öğretmenlerin kariyer basamakları hizmet yılı esasına göre belirlensin. Öğretmene şiddete karşı caydırıcı ve etkili tedbirler alınsın. Mesleğin itibarını artıracak tedbirler alınsın. Maaş karşılığı ders saatleri 15 saate eşitlenerek adaletsizlik giderilsin. Öğretmenlerin "ne iş olsa yapar" anlayışıyla kimi mülki amirler tarafından maraba gibi görülmesinin önüne geçilsin. Öğretmene rotasyon uygulamasının mucidi olan dönemin Milli Eğitim Bakanının dediği gibi attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecektir."

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