Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çayköy Mahallesi'nde ev ve seralara yakın makilik alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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