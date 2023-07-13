Kazada hayatını kaybeden Sena doktor toprağa verildi
Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Sena Akyüz (45) Narman ilçesi Kuruçalı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 17:18, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 17:20
Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Sena Akyüz için Narman ilçesinde cenaze namazı kılındı.
Narman Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Akyüz çiftinin yakınları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, trafik kazasında yaralanan eşi Burhan Akyüz, Narman, Oltu, Şenkaya ve Olur'da görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Cami içerisinde kılınan namaz sonrası Sena Akyüz, Kuruçalı Mahallesi'ne götürülerek burada toprağa verildi.