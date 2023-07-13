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İstanbul'da sıcaklık gölgede 35 dereceyi gördü

İstanbul'da etkisini artıran sıcak havadan bunalan vatandaşlardan bazıları Boğaz'da yüzdü, bazıları da gölgelik alanlarda vakit geçirip serinlemeye çalıştı. Sıcaklığı yeşil alanlarda 36 derece, sahil şeridinde 35 derece, Boğaz kıyısında ise 37 derece ölçen termometre gölgede 35, yer hizasında ise 37 dereceyi gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 17:52, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 17:54
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İstanbul'da sıcaklık gölgede 35 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede artmaya başladı.

İstanbul'da bugün 35 dereceye ulaşan sıcaklığın yarın daha da yükselmesi ve bir süre mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak ve bunaltıcı havaya rağmen dışarıya çıkanlar Boğaz'da yüzerek serinledi. Bazı vatandaşlar da ağaç gölgelerine sığınıp sıcak havadan korunmaya çalıştı.

- Termometre ile 3 farklı noktada sıcaklık ölçümü

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İstanbul'un yeşil alanların yer aldığı parklar, sahil şeritleri ve Boğaz kıyısı gibi belirli noktalarında termometre ile sıcaklık seviyesini ölçtü. Sahil şeridindeki bir yerde normalde 35 dereceyi gösteren termometre yer hizasında ise 37 dereceye ulaştı.

Güneşin en tepe noktada bulunduğu zaman diliminde yeşil alanda 36 derece civarında ölçülen sıcaklık, gölgede de 35 dereceye indi.

Termometredeki sıcaklık seviyesi İstanbul Boğazı kıyılarında ise 37 dereceye ulaştı.

- Evdeki sıcaktan kaçıp sahilde gölgelik alanlara geldiler

Bakırköy sahilindeki bir parkta gölgede kitap okuyarak vakit geçiren Tarık Aslan, evde havanın daha boğucu şekilde hissedildiğini, bu anlamda yazın İstanbul'da bulunmanın dezavantaj olduğunu söyledi.

Aslan, klima olmadan evde vakit geçirilemediğini belirterek, "Sahil kesimi hem biraz daha gölgelik olması hem de rüzgar almasından dolayı serin ve ferah oluyor. Burada böyle zaman geçirmek, kitap okumak bana daha avantajlı geldi." dedi.

Sıcaklığın artmasını inanılmaz şekilde hissettiğini, bu nedenle uyku düzeninin ve çalışma hayatının bile olumsuz etkilenebildiğini anlatan Aslan, izinli gününü böyle bir yerde geçirmenin güzel olduğunu ifade etti.

- Boğaz'ın serin suyu sıcağın etkisini azalttı

Bebek sahilinde denize giren Sertan Kulabaş, genellikle haftanın 3-4 günü buraya geldiğini dile getirdi.

Kulabaş, "Şu anda deniz düne göre soğuk. Dün daha sıcaktı. Belli saatlerde suda gelgitler oluyor. Şu an bayağı bir akıntı var. Durduğunuz yerde bile sizi geri geri götürebiliyor." diye konuştu.

Hava sıcaklığının arttığına dikkati çeken Kulabaş, hem spor hem de yüzme amaçlı buraya geldiğini, güneş batana kadar bekleyeceğini söyledi. Sıcaklığın esinti olduğunda kendilerini etkilemediğini anlatan Kulabaş, suya girip çıkınca serinlediğini belirtti.

Aşiyan sahilinde yüzen 17 yaşındaki Talha Erden Çuro da hava sıcaklığının arttığından bahsederek, "Boğaz'a atlayıp serinlemeye çalışıyoruz. Başka serinleme yöntemimiz yok. Bronzlaşmaya da çalışıyoruz. Suya atlayıp çıkıyoruz. Arkadaşlarımla geldim. Haftada 2 kere de gelmeye çalışıyoruz. Zaman zaman akıntı ya da pislik oluyor ama güzel olduğu zaman atlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan İstanbul'a gezmeye gelen 11 yaşındaki Yusuf Atılgan ise Boğaz'ı görünce dayanamadığını dile getirdi.

Burada yüzmenin mutluluk verdiğini aktaran Atılgan, "Boğaz güzel, köprü de güzel. Orayı da beğendim. Su güzel ama biraz derinliği de var." şeklinde konuştu.

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