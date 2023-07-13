Macron'a postayla kesik parmak gönderildi

Elysee Sarayı, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Parmağın ait olduğu kişinin tespit edilerek, kendisine tıbbi destek verildiği belirtildi.

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