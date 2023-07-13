Otomobille çarptığı köprünün demir korkuluğu vücuduna saplandı

Vücuduna saplanan korkuluk demiri güçlükle çıkarılan Alpaguter'in cansız bedeni ise otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Alpaguter'in, kazayı haber alıp, bölgeye gelen ve aynı fabrikada çalışan babası Yılmaz Alpaguter, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirip, feryat ederek yığıldı. Baba Alpaguter'in feryadı yürekleri dağladı. Gözü yaşlı baba, hastaneye götürüldü.

Alpaguter'in Safra Çayı Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan korkuluğun demiri otomobilin ön camından girip, Alpaguter'in vücuduna ok gibi saplandı. Alpaguter kaza yerinde yaşamını yitirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yunusemre ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Yangın söndürme tüpü üretimi yapan fabrikadan çalışan Alperen Alpaguter, iş yerine ait 45 EE 268 plakalı otomobille İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.

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