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Tarlada dehşeti yaşadılar, kamyoneti üzerlerine sürdü: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tarlada husumetlileri tarafından üzerlerine kamyonet sürülen 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 21:27, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 21:28
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Tarlada dehşeti yaşadılar, kamyoneti üzerlerine sürdü: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Evliyalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan K.D. (51) ile İ.K. (25) arasında tartışma yaşandı. Aradan bir süre sonra tarlaya gelen İ.K., husumetlisi olan K.D.'yi önce tabanca ile tehdit etti ardından da üzerlerine sürdüğü kamyonetle 6 kişiyi yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan A.A. (74), Y.D. (20) ve K.D. (51), G.D. (23), K.K. (55) ve İ.K. (25), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 74 yaşındaki A.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi İ.K. ise savcı talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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