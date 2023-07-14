14 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik, Bahçeköy Mahallesi, Toptepe Seyir Tepesi ve Gölkaya İçmeler köyüne ziyarette bulunacak, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki programa katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Düzce/16.00-19.20)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da AFAD Koordinasyon ve sektör istişare toplantılarına katılacak, SGK ve İŞKUR il müdürlüklerini ziyaret edecek. Işıkhan, Osmaniye'de Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Belediye Başkanlığına, konteyner kente ziyarette bulunacak, AFAD Koordinasyon Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(Hatay/09.30-11.50/Osmaniye/14.30-17.00)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni ve İslahiye konteyner kenti ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak.

(Gaziantep/13.45/14.50/18.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayı konut satış ve mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gülhane Camisi'nde Yaz Kur'an Kursu'na ziyarette bulunacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak, cuma namazı kıldıracak.

(Ankara/11.45/12.00/12.59)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Konseri'ni izleyecek.

(İstanbul/20.00)

2- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kamptaki ikinci hazırlık maçında Avusturya Wien ile karşılaşacak.

(Viyana/20.30)

3- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.

(St. Petersburg/Grassau/Kranj)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(Londra)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Chatillon Sur Chalaronne-Grand Colombier arasındaki 13. etap yarışıyla devam edilecek.