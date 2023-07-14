Benzine zam bekleniyor
Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor