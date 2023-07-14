Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?

Asgari ücret ve memur ve memur emeklisi maaşları belirlenmişti. Ancak SSK ve Bağkur emeklisine yapılan zam oranı dün Meclis'ten geçerek kesinleşti. Ek zam ile beraber Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını bu ay zamlı alacak.

En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sabah gazetesinden Mete Dirici'nin hazırladığı habere göre en düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.

En düşük memur emeklisi maaşı 9.876 tl

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.

Öte yandan SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara yüzde 4-5 ek ödeme yapılıyor. Kök maaşı 5.083,68 TL'nin altında olanlar yüzde 5 üzerinde olanlar ise yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu sınır yüzde 25'luk emekli zammı öncesi 4.066,95 TL olarak uygulanıyordu.

Bilindiği üzere maaş hesaplamaları 'Kök maaş' üzerinden yapılıyor ve bu rakam en düşük emekli maaşını altında kalırsa tamamlanıyor. Kök maaşa önce zam oranı uygulanıyor ve ardından ek ödemesi hesaplanıp emekliye ödeme yapılıyor. Rakam 7.500 TL'nin altındaysa buna tamamlanıyor.

Memur, SSK ve Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

İlk ödeme her ayın 15'in maaşlarını alan memurlara olacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak. SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor.

Üçüncü ödeme memur emeklisi için olacak. Memur emeklisi Temmuz maaşlarını ayın 1 ila 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak. Bu da genelde ayın sonuna doğru oluyor.