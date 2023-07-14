Kararname gecikti... Hakim ve savcılar mağdur oldu

HSK, önceki yıllarda yaz kararnamesini Haziran ayına girmeden açıklıyordu. 2022 yılında 31 Mayıs'ta kararnameyi duyurmuştu.

HSK KARARNAMESİ GECİKTİ... MAĞDURİYET OLUŞMAYA BAŞLADI

Haziran ayından önce atamaların açıklanması bekleniyordu. Gecikmeler adliyelerdeki verimli ve etkin çalışmaya da zarar veriyor.

21 Temmuz'da adli tatil başlayacağından bir çok hakim savcı Adli tatil süresince taşınma telaşı içinde olacak.

Bir çok kamu kurumu atama ve nakilleri gerçekleştirdi. Dolayısıyla hakim ve savcılar kiralık konut bulma sıkıntısı da yaşayacaktır.

Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için HSK kararnamesinin gecikmeksizin çıkmasında fayda bulunmakta.