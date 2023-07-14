Dolar 26,15 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,15 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 17:47, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,1330
|26,1340
|26,1520
|26,1530
|Avro
|29,2720
|29,2730
|29,3860
|29,3870
|Sterlin
|34,3010
|34,4140
|34,3150
|34,4280
|İsviçre Frangı
|30,4550
|30,6070
|30,3830
|30,5370
|ANKARA
|ABD Doları
|26,1030
|26,1830
|26,1220
|26,2020
|Avro
|29,2320
|29,3120
|29,3460
|29,4260
|Sterlin
|34,2410
|34,4510
|34,2550
|34,4650