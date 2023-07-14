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15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hainlerin karşısında dimdik durarak, şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 11:21, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 12:39
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15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temalı 15 Temmuz trenini Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından uğurladı. Uruloğlu, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Ankara İstanbul- Konya hattındaki seferlerle 60 bin kişinin taşınacağını, 56 bin kilometre yol kat edileceğini belirterek, "Hain darbe girişiminin devlet millet iş birliğiyle ve milli şuurla alt edilmiştir. Bu tarihi olayın kuşaktan kuşağa anlatılıp aktarılması gerekiyor" dedi. Uraloğlu, demokrasiye, Türkiye'nin geleceğine, gelecek nesillerin yarınına sahip çıkanların kahramanlık destanı yazdıklarını ve bu destanın başrolleri olarak tarihe isimlerini yazdırdıklarını söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni gibi farkındalık yaratacak etkinliklerle milli iradenin üstünlüğü kavramlarının gelecek kuşaklara aktarılacağını belirterek şunları söyledi:

FETÖ DENEN 40 YILLIK KARANLIĞI BİR GÜNDE YIKTIK
"Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki! Bu ülkede; Ezan dinmez! Bayrak İnmez! Bu Millet darbelere geçit vermez! Asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain terör örgütü FETÖ mensupları, milli irademizi ortadan kaldırmak istediler. Yüce Meclisimizi savaş uçaklarıyla bombaladılar, halkımızı tanklarla ezdiler, helikopterlerden üzerlerine mermi yağdırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSAT'ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık." dedi. Millet iradesine sahip çıkıldığını belirten Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

HER 15 TEMMUZ'DA BU GELENEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ
"Ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin destanını trenlerimizin üzerinde gururla taşıyacağız. Kahramanca bir duruşla püskürttüğümüz hain darbe girişiminin unutulmaması, destanın hafızalarımıza kazınması için her 15 Temmuz'da bu geleneği sürdüreceğiz. Bu duygularla milli iradeye, özgürlüğe ve bağımsızlığa karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanına imza atan 2 bin 740 Gazimize şükranlarımı sunuyorum. Geçmişten bugüne hayatları pahasına bu vatanımıza hayat veren tüm aziz şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Trenimizin yolu açık olsun."

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