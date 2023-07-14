Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 12:14, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 12:22
Milli Eğitim Bakanlığı Öretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Başvuru Duyurusu Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığının duyurusa göre başvurular, 28 Temmuz-2 Ağustos, atamalar ise 4 Ağustos'ta yapılacak.
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