Yalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasında sanık sayısı arttı

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Vefa Salman, belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç, 2009-2014 yıllarında görev alan eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ile bazı tutuksuz sanıklar celseye katılmadı.

Duruşmada kriminal raporu için gönderilen 257 muhasebe evrakı ve ödeme emirlerinin raporları mahkeme heyetine sunuldu. Kriminal raporuna göre ödeme emirlerindeki imzaların dönemin Mali İşler Müdürü Ş.R.K'ye ait olduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, gönderilen ödeme emirlerinde davaya konu dönemde Mali İşler Müdürü Ş.R.K'nin imzasının olduğunu belirterek, bu konuda sanıkların savunmalarını istedi

Tutuksuz sanıklardan Reşat E, savunmasında "Kriminalden gelen rapor da gösterdi ki ödeme emirlerinde ve muhasebe evraklarında benim imzam yok. Sadece birkaç müsvedde de imzam var. Bu da benim suçsuz olduğumu gösteriyor." dedi.

Bunun üzerine söz alan Ş.R.K'nin avukatı Kaan Keskin, kriminal inceleme için gönderilen belgelerin hepsinin fotokopi olduğunu savunarak, "İncelenen tüm evraklar fotokopi. Biz bu belgelerin orijinallerinin toplanmasını ve kriminalde yeniden incelenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak ifade veren, söz konusu dönemde yazı işleri müdürü olarak görev yapan A.M. ise "Yakup Koçal döneminde tüm ödeme talimatları Mali İşler Müdürü Ş.R.K'ye verilirdi. O da izindeyse onun yerine kim vekalet ediyorsa ona iletirdik. O dönemde Reşat E. sadece muhasebede çalışan birisiydi. Ona herhangi bir ödeme emri de verilmezdi. Belediyeden yapılacak ödemeler başkanın onayı olmadan yapılamaz. Bizim dönemimizde tüm ödemeler bu şekilde yapılırdı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

- Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

2009-2014 yılları arasında yapılan usulsüz ödemelerle ilgili dönemin belediye başkanı Yakup Koçal ve 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma dosyası davayla birleştirilmiş, dosyada yargılanan sanık sayısı da 34'den 38'e yükselmişti.