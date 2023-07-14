17 maddede AYM'nin kariyer öğretmenlik kararı
AYM'nin son aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda iptal hükümlerini 17 maddede açıklıyoruz:
Öğretmenlik Meslek Kanunu AYM Kararı Sonuçları
Dün yayımlanan AYM kararına baktığımızda https://www.memurlar.net/haber/1070867/aym-den-ogretmenlik-meslek-kanunu-nun-bazi-maddelerine-iptal.html
1- Öncelikle belirtelim ki AYM tarafından gerekçeli kararı görmeden yorum yapmanın yanılgıları olabilir
2-AYM'nin öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili kararı incelendiğinde objektif olmayan ve yasa ile yapılması gereken bazı düzenlemelerin yönetmeliklere bırakılması doğru değil diyor AYM. Örneğin aday öğretmenin asil öğretmen olması süreçleri. Örneğin kariyer basamakları için mesleki çalışma içerik ve işleyişi.
3- Bu karar resmi gazetede yayımlamanınca geçerlilik kazanır fakat AYM verdiği
iptal kararlarının uygulaması için belli bir süre verebiliyor.
Örneğin ". KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE"
4-Bu durumda karar 9 ay sonra geçerli olur.
5-AYM kararları geçmişe doğru uygulanamadığı için böyle bir karar süreci 9 ay ötelemiş olur ve 2023 yılı kariyer basamakları süreci devam eder.
6-Eğer karar bugünlerde resmi gazetede yayımlanırsa ve bahsettiğimiz süreyi
vermezse 2023 kariyer basamakları süreci kanunsuz kalır. Uygulama imkansız hale
gelir. Bu durumda bu yıl başvuru yapan yaklaşık 80-90 bin öğretmenin mağduriyeti
söz konusu olacaktır.
7- AYM kararları geriye yürümediğinden ünvanı alanlar buna bağlı olarak ek
ödeme almakta olanların bu hakları devam eder.
8-AYM sınav, ünvanlara ayrılma ya da ek ödemeyi iptal etmemiştir. Sadece işleyiş
ile ilgili bazı maddeleri iptal etmiştir.
9- Süre konusunda da (10 yıl vs) iptal söz konusu değildir.
10- ünvan, süre gibi konular daha önce de ifade ettiğimiz gibi siyasi kararlar(yaklaşımlar)
olup bu noktada yetkili olan siyaset ve TBMM'dir.
11- Seçim öncesinde önceki bakan Sayın Özer " Uzman öğretmenlik unvanı için
"10 yıl görev şartını 5 yıla düşüreceğiz", Başöğretmenlik unvanı için "uzman
öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartını kaldırıyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık
ve TBMM'ye göndereceğiz. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" demişti."
12- Bakan Tekin de bu sözler için " Sayın Tekin: ''Sayın Mahmut Bey'in uzman
öğretmenlikle ve Başöğretmenlikle ilgili söylemi bizim için bir taahhüttür.
Meclis kapalı olduğu için yasalaşmadı ve önümüzde devam eden bununla ilgili
bir mahkeme olduğunu için mahkemenin kararını bekliyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı"
13-AYM kararı da görüldüğüne göre bu konuda hem sayın Özer'in hem de sayın
Tekin'in adım atması gerekiyor.
14- Yani nihayetinde sorunu çözecek olan TBMM'dir. Fakat TBMM'ye konunun getirilmesi
siyasetin/siyasetçilerin görevidir.
15- İlk etapta bu yıl başvuran 80-90 bin öğretmenin mağdur olabileceğini yukarıda
belirtmiştik. Bu mağduriyet ve mağdur sayısı konunun TBMM nezdinde çözülme süresine
bağlı olarak değişecektir.
16- Geçmişte de ifade ettiğimiz gibi öğretmenler unvanlarla ayrılmaya sıcak
bakmadıkları gibi 17 yıldır var olan uzman öğretmenlik uygulamasının eğitim-
öğretim sürecinde bir yeri yoktur. Yani uzman olan ile olmayan arasında mali
katkı dışında bir farklılık yoktur. Çünkü uzman/baş öğretmenlik kariyer olamaz.
Kariyer sistemi için görev, yetki ve sorumluluk farklılığı olması gerekir. Öğretmenlikte
bunun mümkün olmadığı aşikardır.
17- Konu bu yönüyle de değerlendirilerek ele alınmalı ve kısa sürede çözüme
kavuşturulmalıdır.
Tekrar ifade edelim ki bu değerlendirmeler genel değerlendirme olup gerekçeli karar resmi gazetede yayımlandığında daha sağlıklı ve net değerlendirme yapılabilir.
Maksut BALMUK
Öğretmen