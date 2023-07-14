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17 maddede AYM'nin kariyer öğretmenlik kararı

AYM'nin son aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda iptal hükümlerini 17 maddede açıklıyoruz:

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 16:00, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 14:19
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17 maddede AYM'nin kariyer öğretmenlik kararı

Öğretmenlik Meslek Kanunu AYM Kararı Sonuçları

Dün yayımlanan AYM kararına baktığımızda https://www.memurlar.net/haber/1070867/aym-den-ogretmenlik-meslek-kanunu-nun-bazi-maddelerine-iptal.html

1- Öncelikle belirtelim ki AYM tarafından gerekçeli kararı görmeden yorum yapmanın yanılgıları olabilir

2-AYM'nin öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili kararı incelendiğinde objektif olmayan ve yasa ile yapılması gereken bazı düzenlemelerin yönetmeliklere bırakılması doğru değil diyor AYM. Örneğin aday öğretmenin asil öğretmen olması süreçleri. Örneğin kariyer basamakları için mesleki çalışma içerik ve işleyişi.

3- Bu karar resmi gazetede yayımlamanınca geçerlilik kazanır fakat AYM verdiği iptal kararlarının uygulaması için belli bir süre verebiliyor.
Örneğin ". KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE"

4-Bu durumda karar 9 ay sonra geçerli olur.

5-AYM kararları geçmişe doğru uygulanamadığı için böyle bir karar süreci 9 ay ötelemiş olur ve 2023 yılı kariyer basamakları süreci devam eder.

6-Eğer karar bugünlerde resmi gazetede yayımlanırsa ve bahsettiğimiz süreyi vermezse 2023 kariyer basamakları süreci kanunsuz kalır. Uygulama imkansız hale gelir. Bu durumda bu yıl başvuru yapan yaklaşık 80-90 bin öğretmenin mağduriyeti söz konusu olacaktır.

7- AYM kararları geriye yürümediğinden ünvanı alanlar buna bağlı olarak ek ödeme almakta olanların bu hakları devam eder.

8-AYM sınav, ünvanlara ayrılma ya da ek ödemeyi iptal etmemiştir. Sadece işleyiş ile ilgili bazı maddeleri iptal etmiştir.

9- Süre konusunda da (10 yıl vs) iptal söz konusu değildir.

10- ünvan, süre gibi konular daha önce de ifade ettiğimiz gibi siyasi kararlar(yaklaşımlar) olup bu noktada yetkili olan siyaset ve TBMM'dir.

11- Seçim öncesinde önceki bakan Sayın Özer " Uzman öğretmenlik unvanı için "10 yıl görev şartını 5 yıla düşüreceğiz", Başöğretmenlik unvanı için "uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartını kaldırıyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık ve TBMM'ye göndereceğiz. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" demişti."

12- Bakan Tekin de bu sözler için " Sayın Tekin: ''Sayın Mahmut Bey'in uzman öğretmenlikle ve Başöğretmenlikle ilgili söylemi bizim için bir taahhüttür. Meclis kapalı olduğu için yasalaşmadı ve önümüzde devam eden bununla ilgili bir mahkeme olduğunu için mahkemenin kararını bekliyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı"

13-AYM kararı da görüldüğüne göre bu konuda hem sayın Özer'in hem de sayın Tekin'in adım atması gerekiyor.

14- Yani nihayetinde sorunu çözecek olan TBMM'dir. Fakat TBMM'ye konunun getirilmesi siyasetin/siyasetçilerin görevidir.

15- İlk etapta bu yıl başvuran 80-90 bin öğretmenin mağdur olabileceğini yukarıda belirtmiştik. Bu mağduriyet ve mağdur sayısı konunun TBMM nezdinde çözülme süresine bağlı olarak değişecektir.

16- Geçmişte de ifade ettiğimiz gibi öğretmenler unvanlarla ayrılmaya sıcak bakmadıkları gibi 17 yıldır var olan uzman öğretmenlik uygulamasının eğitim- öğretim sürecinde bir yeri yoktur. Yani uzman olan ile olmayan arasında mali katkı dışında bir farklılık yoktur. Çünkü uzman/baş öğretmenlik kariyer olamaz. Kariyer sistemi için görev, yetki ve sorumluluk farklılığı olması gerekir. Öğretmenlikte bunun mümkün olmadığı aşikardır.

17- Konu bu yönüyle de değerlendirilerek ele alınmalı ve kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır.
Tekrar ifade edelim ki bu değerlendirmeler genel değerlendirme olup gerekçeli karar resmi gazetede yayımlandığında daha sağlıklı ve net değerlendirme yapılabilir.

Maksut BALMUK
Öğretmen

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