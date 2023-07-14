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MEB yer değiştirmelerde zorunlu hizmet affına uğrayanlarda 3 yıl şartını kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı yer değiştirme mevzuatına göre yer değiştirmelerde zorunlu hizmet affına uğrayanlarda 3 yıl şartını kaldırdığı görüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 15:00, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 14:25
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MEB yer değiştirmelerde zorunlu hizmet affına uğrayanlarda 3 yıl şartını kaldırdı

Bilindiği üzere öğretmenlerin il içi ya da iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında;

- İl içi yer değiştirmelerde aynı kurumda,

- İller arası yer değiştirmelerde ise aynı ilde

3 yıl şartı bulunmaktadır.

MEB zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf olmalarına ilişkin düzenlemeyi (zorunlu hizmet affını) 18.06.2023 tarihinde yönetmelik değişikliği ile yürürlüğe koymuştu

Değişiklik sonrası tüm öğretmenler zorunlu hizmetten muaf edilmişlerdi.

Bu düzenlemeden sonra geçmiş zorunlu hizmet aflarını da esas alarak;

MEB zorunlu hizmet affı sonrası 3 yıl şartını esnetecek mi? Başlıklı haberi yapmıştık.

https://www.memurlar.net/haber/1068707/meb-zorunlu-hizmet-affi-sonrasi-3-yil-sartini-esnetecek-mi.html

MEB yayımladığı il içi ve illerarası yer değiştirme duyurularında " zorunlu hizmet yükümlüsü olanlardan, zorunlu hizmet kurumlarında çalışmakta iken 18.06.2023'de muaf olanlarda 3 yıllık çalışma süresi aranmayacağı" yer aldı.

Duyurudaki metin aynen şöyle;

Yani 18.06.2023 tarihli zorunlu hizmet affından yararlanan bir öğretmen; görev yaptığı kurum zorunlu hizmete tabi ise yer değiştirme için gerekli 3 yıl çalışma şartına tabi olmayacak, başvuru yapabilecek.

Maksut BALMUK
Öğretmen

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