Kardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölü

Olay, Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak'ta meydana geldi. Cavit A. (76), Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (53) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında evlerinin yanında bulunan bahçede tartışma çıktı. Kız kardeşlerle yaşanılan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 75 yaşındaki Cavit A., yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve kadastro görevlisi Mert Işık'a (30) ateş açtı.

Kız kardeşler olay yerinde, yeğeni ve kadastro görevlisi hastanede hayatını kaybetti

Pompalı tüfekten çıkan kurşunlarla olay yerinde kız kardeşler hayatlarını kaybederken, kız kardeşlerden Ayşe Ergen'in oğlu Murat Ergen ve kadastro ölçüm görevlisi Mert Işık da ağır yaralandı. Ağır yaralanan Mert Işık ile kadastro görevlisi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Cavit A., jandarma ekipleri tarafından Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakalandı.

Cavit A.'nın işlemleri sürüyor.