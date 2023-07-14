Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'nın tohumları 15 Temmuz'da atıldı

Bayraktar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bakanlıkta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üzerinden 7 yıl geçen darbe girişiminin yapıldığı gün gazi olan vatandaşlar arasında bakanlık mensuplarının da olduğunu söyledi.

15 Temmuz günü Türk milletinin vatanını kahramanca savunduğunu dile getiren Bayraktar, "Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da bağımsızlığımıza ve istikbalimize kastedenleri nasıl yerle yeksan ettiysek, 15 Temmuz gecesi de yine aynı ruh, inanç ve fedakarlıkla bu ülkeyi hainlerin kirli emellerine teslim etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bizler, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışına sahip bir medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. İçimizdeki vatan, millet ve bayrak sevgisi bizleri her daim ayakta tutan, birbirimize bağlayan ve millet olmamızı sağlayan en önemli hasletimizdir. Bu ruh ve inanç çok şükür 15 Temmuz gecesi memleketin 81 vilayetinde yeniden dirildi ve o karanlık gece adeta aydınlık bir sabaha döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, vatandaşların 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara döküldüğünü anımsatarak, "Türkiye Yüzyılı'nın tohumları işte o gecede atıldı. Hainlere, işgalcilere ve vesayetçilere karşı iradesini ortaya koyan milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nın ateşini o gün yaktı. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'den, Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsak, bu o gece canlarını bu ülke için feda eden aziz şehitlerimiz sayesindedir." diye konuştu.

15 Temmuz'daki saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bayraktar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde en büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için 15 Temmuz ruhu ile başladığımız Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapmak hedefi doğrultusunda samimiyetle hep birlikte büyük bir gayretin içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şimşek de "Biz 15 Temmuz'u şöyle adlandırıyoruz; geçirdiği her yıkımdan sonra biraz daha doğrulan, her ferdi 'Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda' diye haykıran, 'Birlik hakimiyettir, hakimiyet milletindir' diyen liderlerle hürriyetine göz dikmişlere karşı koyan bir ülkenin kara talihini, şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarına gömdüğü şanlı mazidir 15 Temmuz. Bu milletin asıl sahiplerinin, vatanını satmış hainlere karşı ördüğü iman surlarını hiçbir darbe ile yıkmaya güç yetiremeyeceklerinin belgesidir 15 Temmuz." şeklinde konuştu.

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ise "Hain FETÖ teröristleri tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye açısından bir milat olmuştur. O karanlık gecede Türk milleti küllerinden doğmuş, fert fert, aile aile, hain darbe girişimine karşı ölümüne direnmiştir." dedi.