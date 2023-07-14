Miras kavgasında 3 kişi öldüren zanlı cezaevine girip çıkmış

Olay, Terme ilçesinin Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak'taki bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Aşkın (70), Ayşe Ergen (59) ve Nuran Topal (50) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde vefat etti. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında tartışma çıktı. Kız kardeşlerin evinin önünde çıkan tartışmada Cavit Aşkın yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (42) ve kadastro görevlisi Mert Işık'a (30) ateş açtı.

Olayda 4 çocuk annesi Ayşe Ergen ile 1 çocuk annesi Nuran Topal olay yerinde hayatını kaybederken, Ayşe Ergen'in oğlu Murat Ergen ile kadastro ölçüm görevlisi Mert Işık (30) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mert Işık ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 1 çocuk babası Işık Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duran kalbi çalıştırıldı

Çarşamba Devlet Hastanesinde kalbi duran 2 çocuk babası Murat Ergen ise yapılan müdahaleyle duran kalbi çalıştırıldı. Olaydan sonra kaçan Cavit Aşkın ise jandarmanın takibi sonucu Ordu'nun Akkuş ilçesine kaçarken yakalandı. Cavit Aşkın'ın uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği ve geçen yıl çıktığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.