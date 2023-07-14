Antalya'da bir kişi aracının yanında ölü bulundu
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, aracının yanında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2023 20:22, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2023 20:23
Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Söz konusu yere gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kimliği Ö.A. (47) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ö.A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.