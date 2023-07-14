51 şehit polis için 'Cennet Vatan' belgeseli hazırlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümü için hazırlanan ve şehit olan özel harekat polislerinden Cennet Yiğit'in ismi verilen 'Cennet Vatan' belgeselinin tanıtım videosunu paylaştı. Belgeselin tamamının yarın yayınlanacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Onlar, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarıydı. 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'mızda istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper eden 51 cesur yüreğimiz şehit oldu. O kahramanlarımızdan biri de, bu 'cennet vatan' ilelebet yaşasın diye tüm sevdiklerini ardında bırakan Cennet Yiğit'ti. Aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacak. 15 Temmuz'da şehadete eren 253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. 2 bin 739 kahraman gazimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hainlerle, teröristlerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. 'Cennet Vatan' belgeselimizin tanıtım filmi, tamamı yarın sosyal medya hesaplarımızda" dedi.