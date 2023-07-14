Binance, 1000'den fazla çalışanını işten çıkardı

Binance'in işten çıkarmalardan önce dünya çapında 8 bin çalışanı olduğu belirtildi.

Devam eden sürecin Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarıldı.

The Wall Street Journal'ın konuyla ilişkili kişilere dayandırdığı haberinde, ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance'in iş gücünü azalttığı kaydedildi.

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