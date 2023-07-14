İlçenin ilk öğretmeni 98 yaşında hayatını kaybetti

Yüksekova'nın ilk öğretmeni Mustafa Kaya, yaşlılıktan dolayı rahatsızlanarak 19 gün Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaydırılarak tedavi altına alındı. 19 gün yoğun bakımda tedavisi devam edenin Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Akşam saatlerinde ölüm haberini alan yakın ve sevenleri Yüksekova Devlet hastanesine akın etti. Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk işlemlerinden sonra Kaya'nın cenazesi ilçenin Akalın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaya'nın taziyesi ise ilçenin Cananlar Mahallesi'nde bulunan Güngör Camisinde kabul edilecek.

Mustafa Kaya 1925 tarihinde Esendere merkezde doğdu, Yüksekova'nın ilk öğretmeni olup Esendere ve Yüksekova ilçesinde yıllardır öğrenci yetiştirdi. Yaşlılık nedeniyle Yüksekova'ya gelen Kaya, 40 yıl önce emekli oldu.