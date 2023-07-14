Vali makam aracından indi, gelin ve damat bindi

2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez, Sudenaz Şahin ile dünya evine girdi. Nevşehir'deki nikah ve düğün törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Genç çiftin nikahını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran kıyarken, nikah şahitliklerini Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve eski Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptı. Vali Becel evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Nevşehir Valisi Becel, gazi uzman çavuş Zeki Didinmez ve Sudenaz Şahin'e makam aracını tahsis ederek gelin arabası yaptı. Düğün salonuna kırmızı plakalı araçla gelen çifte Vali Becel, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.