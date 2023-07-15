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15 Temmuz 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

15 Temmuz 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 03:58, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 04:01
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15 Temmuz 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

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İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliklerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince İsmail ÇATAKLI ve Mahmut ÇUHADAR atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı;

- Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Atilla TOROS,

- Başkan Yardımcılığına, Beşiktaş Kaymakamı Önder BAKAN,

- Başkan Yardımcılığına, Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin KÖK,

- Yabancılar Genel Müdürlüğüne Gözde ÖZKORUL,

- Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Bayram YALINSU,

- Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar AKS AN YAR,

- Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ramazan SEÇİLMİŞ, - Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Fırat TAŞOLAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı görevine devam eden Hacı Memet GÜRLEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali OD AB AŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İrfan İPŞİR, Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Murat BAŞTOR ve Enver MAMUR atanmıştır.

14 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

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