Yedi yılda derin FETÖ temizliği: 125 bin kişiye ihraç

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bir alanda FETÖ'cüler tek tek ayıklandı. KHK'lar ile 125 bin 678'i kişi kamudan atıldı. Ayrıca 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı. Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 195 personeli ihraç etti. İçişleri Bakanlığı da bugüne kadar 41 binden fazla personelini ihraç etti.

İçişleri Bakanlığını Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 34 bin kişiyi bünyesinde attı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, almış olduğu 20 karar ile 4 bin 360 hakim veya savcının ihracına karar verdi. Verilere göre, bugüne kadar 693 bin 162 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 122 bin 632 kişiye mahkümiyet kararı verildi. Şu an ceza infaz kurumlarında 15 bin 539 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır.

YEŞİM ERASLAN-