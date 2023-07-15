Şimşek ve Erkan Hindistan'a gidiyor

Toplantıya ABD'nin önde gelen finans ve bankacılık çevreleri ile Türk şirketlerinin CEO'larının katılması bekleniyor.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak. Bakan Şimşek 19 Eylül'de Türk Amerikan İş Konseyi'nin New York'ta düzenleyeceği 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katılacak.

Bakan Şimşek'e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net