Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 10:55, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 11:04
Sergen Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrilen aracı sudan çıkaran ekipler, araç içerisinde bulunan sürücü Nevaf Cantekin'in (60) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cantekin'in cesedi otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dün akşam Nevaf Cantekin yönetimindeki hafif ticari araç kırsal Sergen Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşmüş, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kanalda arama çalışması başlatmıştı.