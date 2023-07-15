Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri minnetle andığını belirterek, "Demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor, demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız.

Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak, hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız."