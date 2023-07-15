Osmaniye'de orman yangını çıktı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 13:00, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 13:13
Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.