'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Üniversite harçlarına yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı üzerine ortaya atılan 'Üniversite harçları geri getirildi' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek." iddiası doğru değildir. Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir." denildi.