AFAD, hasta, yaşlı ve engelli depremzedelerin başvurularını evlerinde alıyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, afet bölgesinde hak sahipliği sürecinin devam ettiği belirtildi.

Başvuru ofisleri ve e-Devlet'ten başvuru yapamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, tüm talep ve ihtiyaçların yerinde alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.