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Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2023-2024 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak, bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak- Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek, ayrıca bu kapsamdaki öğrencilere yüzde 25'ten az olmamak üzere "kardeş indirimi" de yapılabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 14:10, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 14:11
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Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi

Yükseköğretim kurumlarında 2023-2024 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri belirlendi. Eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için bu yıl da öğrenci katkı payı alınmayacak.

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

Buna göre, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023-2024 akademik yılında da devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

- Şehit yakınları, gaziler ve yakınlarına öğrenim ücreti muafiyeti

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, maluller ile eş ve çocukları, şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

Bu düzenleme kapsamına giren ancak 2023-2024 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu akademik yıla ait ödedikleri öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilecek.

- Engelli öğrenciler

Ayrıca engelli olduğuna dair raporunu yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Engelli olduğu halde 2023-2024 akademik yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu akademik yıla ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

- Yurt dışından kabul edilecek öğrencilere "kardeş" indirimi

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre karar ekindeki cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerin ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, yüzde 25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarınca indirim yapılacak.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.

- Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a girme başarısı gösteren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.

- Öğrenim ücretinin kullanılması

Öte yandan kararla, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerine artış yapıldı. Kararın ekli tablolarında yer alan cari hizmet maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 63,72 oranında artması sebebiyle ikinci öğretim öğrenim ücretleri de bu oranda artırıldı.

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Karar, 30 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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