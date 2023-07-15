Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 15:10, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 15:13
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"
Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için yarın öğle namazının ardından İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.