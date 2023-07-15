Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;
15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun.
15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/d6c0SikRjq