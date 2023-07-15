Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dİnamo Zagreb ile anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleciyle her konuda anlaştığı belirtilirken, Dinamo Zagreb ekibinin teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

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