YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17-18 Haziran tarihinde güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimiyle birlikte, YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 16:22, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 16:26
2023 YKS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen YKS sonuçlarının ardından, YKS tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları TYT-AYT puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.
Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.