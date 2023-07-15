Tekneden düştü! Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde eşi Sevim Emre ile birlikte gittikleri yemekten tekneyle evlerine dönen Orhan Gencebay, bu sırada tekneden beton zemine düşerek yaralandı. Gencebay'ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.
Usta sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu.
Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenilen Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte yemeğe çıktı.
Anadoluhisarı'nda bulunan bir restorasyona giden çift, gecenin sonunda tekneyle mekandan ayrılmak istedi.
Tekneden beton zemine düştü
Baltalimanı'ndaki yalı dairelerine geldikleri sırada tekneden inen Orhan Gencebay tekneden düştü.
Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre; dengesini kaybeden sanatçı, sırt üstü beton zemine düşerek acılar içinde kaldı.
Tedavisi sürüyor
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Gencebay'ın tedavi altına alındı.
Vücudunda kırık ve çatlak olmadığı öğrenilen sanatçının, darbeye bağlı ezilmeler nedeniyle tedavisi sürüyor.