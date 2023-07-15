Tekneden düştü! Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Vücudunda kırık ve çatlak olmadığı öğrenilen sanatçının, darbeye bağlı ezilmeler nedeniyle tedavisi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenilen Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte yemeğe çıktı.

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