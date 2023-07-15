Cevdet Yılmaz: Kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Çaya bir ayda ikinci zam
Çaya bir ayda ikinci zam
Sahte alıcılarla fiyat yükselten oto satıcısına 300 bin TL ceza
Sahte alıcılarla fiyat yükselten oto satıcısına 300 bin TL ceza
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneye düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneye düşürmek
Kardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölü
Kardeşlerin miras kavgası: Biri kadastro görevlisi 4 ölü
Sıcaklık artışını adım adım takip eden Kandilli'den 22 Temmuz uyarısı
Sıcaklık artışını adım adım takip eden Kandilli'den 22 Temmuz uyarısı
Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde
Sağlık çalışanlarına ikramiye verilmesi Toplu Sözleşmenin gündeminde
Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var
Bakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var
Erdoğan: Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var
Erdoğan: Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
YÖK Başkanı'ndan 'akademik zam' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'akademik zam' açıklaması
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cevdet Yılmaz: Kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası arenada FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin dezenformasyonlarına gerekli cevabı veriyor, diplomatik temaslarımızda bu konudaki kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 16:45, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 16:36
Yazdır
Cevdet Yılmaz: Kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Tören düzenlendi.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile devam eden törende, Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş dua okudu.

Burada konuşan Yılmaz, 100 yıl önce istiklal mücadelesine karargah olmuş gazi mekanda, aynı ruhla gerçekleşen 15 Temmuz milli direnişini yad etmek için TBMM'nin düzenlemiş olduğu anma törenini son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Hain kalkışmayı durdurmak için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına sabır, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Yılmaz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin, Türkiye'de demokrasi ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son halkası olduğunu vurguladı.

Yılmaz, 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahalelerle demokrasinin, vesayetçilerin hedefi olduğunu ve milletin sesinin defalarca bastırılmaya çalışıldığını dile getirerek, demokratik bir ortamda darbeye kalkışanların, milli iradeye karşı olduğunu kaydetti.

O karanlık gece, milli iradenin sembolü olan Meclisin ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanmasının milli irade düşmanlığının en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, dolayısıyla bütün darbeler ve darbecilerin tabiatı gereği gayri milli olduğunu ifade etti.

"Milletimizin ferasetine sahip çıkmak için buradayız"

Yılmaz, 15 Temmuz'da FETÖ üyelerinin tertip ettiği girişimin, milletin tanklara, silahlara göğsünü siper etmesiyle engellendiğini ve bir direniş destanına dönüştüğünü vurgulayarak, 15 Temmuz darbe girişiminin geçmişteki tüm darbe girişimlerinden bu yönüyle ayrıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, canları pahasına meydanlara akın eden milletin, karanlığı vatan sevgisiyle aydınlattığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti;

Milli yürekler, sadece darbeyi püskürtmekle kalmamış, 27 gün boyunca demokrasi nöbetlerini sürdürmüştür. Bu büyük direniş, aslında tüm dünyanın ders çıkarması gereken bir hadisedir. Dünya demokrasi tarihine geçecek kıymette olan bu şanlı direnişe maalesef demokratik dünya yeterince sahip çıkamamıştır, gerekli dikkati, sahiplenmeyi ortaya koyamamıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bizler, bir yandan demokrasiye olan güçlü sahiplenmemizi diğer yandan 'Türkiye Geçilmez' şuurunu her daim taze tutmak için buradayız. 'Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz' diyerek her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

FETÖ, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri eliyle, Türkiye'ye diz çökertmek isteyen odaklara, özgürlüğümüzden, yerli-milli politikalarımızdan, Türkiye Yüzyılından vazgeçmeyeceğiz demek için buradayız. Sandıktan sonuç alamayınca demokrasi dışı yollara tevessül edenlere karşı, milletimizin ferasetine sahip çıkmak için buradayız. Çanakkale ruhuyla, milli mücadele ruhuyla, Yenikapı ruhuyla buradayız. Vatandaşlarımızın demokratik desteğinden aldığımız güçle, şehitlerimizin aziz hatıralarına layık olabilmek ve kanlarıyla suladıkları bu vatanı daha da kalkındırmak yönünde var gücümüzle çalışıyoruz.

Yılmaz, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türk demokrasisine vurulan vesayet prangalarının kırılması yönünde tarihi adımlar attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirterek, 15 Temmuz'dan çok kısa süre sonra, Türkiye'nin hemen yanı başında dizayn edilen terör devleti senaryolarının bertaraf edildiğini, yeni yönetim sistemi reformuyla da güvenliğinin teminat altına alındığını ifade etti.

"Kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz"

Terör örgütü kadrolarına ağır darbeler vurulduğunu, tespit edilen örgüt üyelerinin, kamu kurumlarından uzaklaştırıldığını dile getiren Yılmaz, "Gençlerimizi, geleceğimizi ve özgürlüğümüzü hedefe koyan tüm çevrelere karşı tek bir şehidimizin kanını, tek bir gazimizin ahını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Uluslararası arenada da FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin dezenformasyonlarına gerekli cevabı veriyor, diplomatik temaslarımızda bu konudaki kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi FETÖ ve benzeri yapılanmaların panzehri, özgür düşünen bireyler ve devlet aklı ile hareket eden bağımsız yönetimlerdir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Anadolu'nun asırlardan süzülerek günümüze gelen irfanı ile bu hain yapılara karşı asil duruş sergileyen bir milletin ferdi olmaktan şeref duyduğunu anlatarak, bir daha yaşanmaması için hain kalkışmayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda, tüm vatandaşları ve Türkiye'deki diplomatik temsilcileri, TBMM'ye gelerek açılışı gerçekleşen 15 Temmuz fotoğraf sergisini görmeye, hafızalarını tazelemeye davet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber