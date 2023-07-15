MEB'den 15 Temmuz'a özel video

''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz...'' ifadeleriyle yayımlanan videoda şu görüntüler yer aldı:

Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "15 Temmuz günü vatanımıza kasteden hain darbe girişimine karşı kadın, genç, yaşlı milyonlarca insanımızın canları pahasına verdiği kahramanlık, dik duruş, fedakarlık mücadelesini unutmadık, unutmayacağız. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hürmet ve şükranlarımızı sunarız." ifadeleri kullanıldı.