MEB'den 15 Temmuz'a özel video
Milli Eğitim Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlara ilişkin video hazırladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2023 18:39, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2023 18:49
''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz...'' ifadeleriyle yayımlanan videoda şu görüntüler yer aldı:
Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "15 Temmuz günü vatanımıza kasteden hain darbe girişimine karşı kadın, genç, yaşlı milyonlarca insanımızın canları pahasına verdiği kahramanlık, dik duruş, fedakarlık mücadelesini unutmadık, unutmayacağız. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hürmet ve şükranlarımızı sunarız." ifadeleri kullanıldı.
#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz... pic.twitter.com/ORlrovPhgqMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 15, 2023