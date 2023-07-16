TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

2 ay gibi kısa bir sürede toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren ekonomik düzenlemelere imza atıldı.

Bir yandan da hızla yasama faaliyetleri gerçekleştirildi.

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