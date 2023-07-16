FETÖ cebimizden 350 milyar dolar çaldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin Türkiye'ye faturası ağır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği, 15 Temmuz ve Gezi olayları olmasaydı bugün Türk ekonomisinin 800 milyar dolar değil 1,2 trilyon dolar hacme ulaşacağını açıklaması zararın boyutlarını da ortaya çıkardı.



BÜYÜMEYİ YAVAŞLATTI



Ekonomistler, 15 Temmuz 2016 hain FETÖ'cü darbe girişmine kadar Türk ekonomisinin doludizgin şekilde dünyada büyüme rekorları kırdığına dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisin uluslararası yatırımların yanı sıra ekonomik göstergelerin aşağı yönlü hareketiyle kırılma yaşadığını söyleyen ekonomistler, doğrudan zararın 158 milyar dolar olduğunu vurguladı.

FAİZ ZİRVE YAPTI



Haziranda 6 aylık bir yükseliş trendinin ardından 107,4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine inmişti. İhracat darbe girişiminin yaşandığı temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalmış, yavaşlayan tüketim harcamalarıyla birlikte ithalat da temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 düşmüştü. Yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7'lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, 15 Temmuz öncesi yüzde 8'ler seviyesinde olan politika faizi de yüzde 24'e çıktı.

Şuayip Alabay